تذكري معنا أجمل الإطلالات من حفلات Met Gala

لا يوجد في العالم حفل أكبر، أو أغلى من حفل Met Gala، ففي كل عام تجتمع أكبر دور الأزياء، وأهم المصممين مع نجمات ونجوم الوسط الفني، ليحتفلوا بإطلاق المعرض السنوي في متحف Metropolitan في نيويورك، ولأن حفل هذا العام بات قريباً فقد قررنا أن نتذكر معاً أجمل الإطلالات من الأعوام الماضية.

تهتم نجمات هوليوود وعارضات الأزياء بالظهور بأجمل إطلالة في هذا الحفل، ويبذلن كل جهدهن للوصول إلى ذلك من خلال التعاون مع مصمميهن المفضلين، ويلجأن إلى لفت الأنظار بإطلالات مجنونة وغريبة، وقد تنجح محاولاتهن في بعض الأحيان، فلا يمكن أن ننسى إطلالة النجمة ريانا Rihanna في حفل العام الماضي عندما حضرت الحفل بفستان أصفر، غطى السجادة الحمراء من المصمم الصيني Guo Pei.

كما نتذكر بعض الإطلالات الملكية من حفلات الأعوام الماضية مثل إطلالة العارضة دوتزين كرويس Doutzen Kroes من المصمم زاك بوزن Zac Posen في حفل عام 2010، وإطلالة تايلر سويفت Taylor Swift باللون الوردي الناعم من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta في حفل عام 2014.

وقد كانت إطلالة بلاك ليفلي Blake Lively في حفل عام 2010 من الإطلالات الأنيقة التي ستبقى في الذاكرة على مرِّ الزمن، حيث كانت متألقة بفستان ناعم من شانيل Chanel، وعادت من جديد لتبهرنا بأناقتها في حفل عام 2014 بفستان رائع، يحمل توقيع Gucci، بالإضافة إلى إطلالات النجمة Beyoncé التي تحرص على أن تفاجئنا باختيارات جريئة وجذابة في كل عام.

جمعنا لكِ في الصور أعلاه أجمل الإطلالات من حفلات Met Gala للأعوام الماضية، شاهديها واختاري الأجمل بينها.