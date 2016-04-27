تصفية 16 مصريًا في مدينة «بني وليد» الليبية.. والخارجية : نتحقق من صحة الواقعة

أكدت مصادر إعلامية ليبية، تصفية 16 مصريا في اشتباكات وقعت في مدينة “بنى وليد” شمالي غرب ليبيا، بينهم وبين عدد من الليبيين على أثر الاشتباه في قيام أحدهم بقتل 3 ليبيين وجدوا مقتولين ووجد أحدهم مذبوح بالسكين بمنطقه الحي الصناعي بالمدينة .

وأوضحت المصادر، أن مركز بني وليد الطبي استقبل 16 جثة لمصريين مقتولين وأشارت أنباء إلى أن عملية قتل المصريين جاءت بعد اشتباه عدد من الليبيين بالمنطقه أن المصريين قاموا بقتل 3 من الليبيين وسرقوا سيارة أحدهم.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها منذ قليل، أنها تتابع واقعة مقتل 12 مصريًا في ليبيا على أيدي مجموعة من الليبيين، وذلك ثأرًا منهم بعد قتلهم ثلاثة من أبناء المدينة.

وأوضحت الوزارة، أن السفارة المصرية في ليبيا تتابع الواقعة للوقوف على صحتها وتفاصيلها وملابساتها، لمساندة أهالي القتلى.