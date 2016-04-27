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السيسي يحذر من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية ومساعي زعزعة استقرار البلاد

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السيسي يحذر من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية ومساعي زعزعة استقرار البلاد السيسي يحذر من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية ومساعي زعزعة استقرار البلاد

أكد الرئيس عبد الفتاح أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تأمين المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض التكلفة البشرية والمادية لحماية منشآت ومباني المقر.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تساهم المنشآت الجديدة للوزارة في تعزيز قدرات جهاز الشرطة وتوفير كافة المقومات الحديثة لاضطلاعه بمسئولياته الوطنية في حفظ أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد ضرورة الانتباه الي محاولات النيل من المؤسسات الوطنية ومساعي زعزعة استقرار البلاد والتصدي لها من خلال تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني. كما ثمن ما يقدمه هذا الجهاز الوطني من تضحيات وشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، مؤكداً ثقته في قدرة جهاز الشرطة ورجاله البواسل على التغلب على ما يواجهه الوطن من تحديات، وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بافتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقيادات الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي لمنشآت مبني الوزارة الجديد.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عقد عقب الافتتاح اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية، حيث وجه التهنئة لجهاز الشرطة بمناسبة افتتاح مقر الوزارة الجديد، مشيداً بمساهمة هذا المقر في الحد من التكدس بمنطقة وسط القاهرة وتجميع القطاعات الرئيسية لوزارة الداخلية في منطقة واحدة.

وأكد المتحدث أن الرئيس السيسي قام بمصافحة عدد من الضباط المصابين في العمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة، حيث أكد على أن وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.

واستمع الرئيس إلى كلمة ألقاها وزير الداخلية بهذه المناسبة في حضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار قادة الشرطة والقوات المسلحة، حيث أكد الوزير الداخلية على ما يساهم به مقر الوزارة الجديد في الارتقاء بالخدمات الأمنية لجهاز الشرطة بالنظر إلى ما يضمه من إمكانات متطورة ونظم حديثة تساعد رجال الشرطة على تطوير أدائهم لمختلف المهام المنوطة بهم، في إطار سعيهم الدؤوب لتكريس الأمن والطمأنينة بأنحاء البلاد، وحرصهم على مد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات المختلفة بالدولة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

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