تقرير في الجول – ديبالا.. من لاعب ' غير ناضج ' إلى هداف يوفنتوس

لم يكن باولو ديبالا ضمن اهتمامات ماسيميليانو أليجري في بداية الموسم الحالي، فصرح الأخير وقتها بأن اللاعب غير ناضج بالشكل الكافي لكي يكون أساسيا مع يوفنتوس في تلك الفترة.

تصريح، تعجب منه الكثيرون واستغربه رئيس باليرمو (فريق ديبالا السابق) والذي هاجم أليجري مطالبا إياه بالنضوج.

تصريح أليجري كان نقطة تحول أخرى في مسيرة يوفنتوس خلال الموسم، ديبالا أو "لا جويا" كما تطلق عليه جماهير يوفنتوس انطلق بعدها من أجل إظهار مدى نضجه للمدرب الإيطالي.

ديبلا تحول من بديل استراتيجي في المباريات العشر الأولى إلى أحد الركائز الأساسية للسيدة العجوز خلال عودة تاريخية للفريق.

هداف الفريق بـ16 هدفا، ثاني أفضل صانع للأهداف في الفريق (8)، أكثر من سدد (96)، هذه أرقام ديبالا في موسمه الأول مع يوفنتوس.

رقميا، ديبالا هو ثاني أفضل لاعب في يوفنتوس هذا الموسم بعد بول بوجبا الذي لم يبدأ رحلة التتويج بالدوري بالشكل المطلوب.

تأخر نضج ديبالا كان أحد الأسباب الرئيسية في تراجع السيدة العجوز بداية هذا الموسم.

فاللاعب الأرجنتيني الذي استقدمه يوفنتوس الصيف الماضي بـ32 مليون يورو حول تصريحات مدربه إلى قوة دفع إلى الأمام، فقدم الكثير من اللمحات والفنيات المميزة على أرضية الملعب وكان عاملا رئيسيا في تفوق يوفنتوس.

أليجري علم كيف يثير لاعبه الصغير ويفجر طاقته، وديبالا نجح في استغلال ذلك على أكمل وجه، فنجح سريعا في تعويض رحيل كارلوس تيفيز عن الفريق بل وأصبح عند الجماهير خليفة يذكرهم بالأسطورة أليساندرو ديل بييرو.