فيديو - إيقاف سيميوني حتى نهاية الليجا

(إفي): قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم معاقبة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 3 آلاف يورو لتسببه في إلقاء كرة في أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام مالاجا السبت الماضي ضمن الجولة الـ35 من الليجا.

وحسبما كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، فإن سيميوني لن يكون بمقدوره بهذا الشكل قيادة الفريق المدريدي من أرض الملعب خلال المباريات الثلاثة الأخيرة للروخيبلانكوس في الليجا أمام رايو فايكانو وليفانتي وسيلتا فيجو.

ولجأت اللجنة في قرارها للائحة رقم 101.2 من القانون التأديبي بالاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي يعاقب بالايقاف ثلاث مباريات لمن يتسبب في إفساد سير المباراة بشكل خطير، واعتمد فيه على قرار الحكم ماتيو لاهوز الذي قام بطرد "التشولو" وذكر السبب في تقريره عن المباراة.

وتضيف اللجنة في قرارها "نظرا لعدم التعرف على صاحب الواقعة من قبل الفريق التحكيمي، فقد تمت معاقبة المدرب الاول لأتليتكو مدريد، دييجو بابلو سيميوني جونزاليس، بالطرد في نهاية الشوط الأول نظرا لقيامه بتصرف غير مقبول"، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية للواقعة قيام التشولو بتوجيه احد جامعي الكرات برمي كرة داخل الملعب (ق44) خلال هجمة للفريق المنافس على مرمى أتليتكو.

وكان أتليتكو مدريد يرغب في تجنب معاقبة سيميوني بتعلله بأن من رمي الكرة هو جامع الكرات لذا فيستحق أن يعاقب موفد ملعب فيسنتي كالديرون، وهو كارلوس بينا.

ويصارع أتليتكو على لقب الليجا، حيث يتقاسم نقاط الصدارة مع برشلونة ولكل منهما 82 نقطة، ويأتي خلفهما ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

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