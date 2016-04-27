"اتيكيت" الاكسسوارات

توضح خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر أصول ارتداء "الاكسسوارات" التي تعتبر من مكملات اللباس، في ما يأتي:

- لا مانع من اتباع الموضة في مجال "الاكسسوارات"، شريطة أن تتناسب مع العمر وشكل الجسم والمكان.

- يستحسن عدم المبالغة في شكل القلادة المختارة، مع الانتباه إلى الأصوات الصادرة عنها، وكذلك عن الأقراط والأساور، لأنها قد تزعج الآخرين وتشتّت تركيزهم.

- يجب أن يقتصر ارتداء حجر الماس عند الصباح على خاتم الزواج، شرط أن لا يتعدى وزن الأخير القيراط ونصف القيراط. أمّا طقم الماس فموعده في السهرات المسائية.

- يجب أن تخلع القفازات بأنواعها، باستثناء تلك المحاكة من الساتان، عند دخول الأماكن المغلقة، مع الحرص على عدم ارتدائها مجدداً إلا عند المغادرة؛ لأن وظيفتها تقتصر على حماية اليدين فقط. أما القفاز المخصص للسهرات، فيمكن أن لا يخلع إلا عند الجلوس إلى المائدة. أما إذا كانت السيدة هي المضيفة، فيجب أن لا ترتدي القفاز، لأنه يترتب عليها أن تصافح الضيوف باليد، إلا إذا كان المانع دينياً. ويستحسن تجنّب وضع المجوهرات فوق القفاز.

- يمكن ارتداء الأنثى الساعة، مع الفساتين الطويلة.