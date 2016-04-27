حريق هائل بـ6 منازل لأشقاء بقرية شطورة فى سوهاج

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمنطقة غرب السكة الحديد بناحية قرية شطورة بــ6 منازل يمتلكهم أشقاء، ونتج عن الحريق نفوق 3 حيوانات واحتراق كميات كبيرة من محصول القمح دون حدوث خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العقيد بهاء خليل نائب مأمور مركز طهطا، يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الحريق النقيب عمر أبوعقرب معاون أول مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب محمد الرشيدى معاون مباحث المركز، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بنشوب الحريق بمنزل أحمد حسانين محمد حسانين ويقيم بناحية قرية شطورة، وامتد الحريق إلى 5 منازل مجاورة يمتلكها أشقائه وجميعها مبينة بالطوب البلوك.

ونتج عن الحريق نفوق 3 رأس ماشية وكميات كبيرة من الأغلال والبوص، بالإضافة إلى بعض المنقولات المنزلية، كما امتدت النيران إلى مساحة من الأرض المنزرعة بمحصول القمح جار تقديرها.

وجار السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيق برئاسة المستشار ضياء خيرى رئيس النيابة العامة بطهطا.

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