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بمشاركة نجومها…هانى شاكر يحيى حفل شم النسيم بالأوبرا…1مايو المقبل

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بمشاركة نجومها…هانى شاكر يحيى حفل شم النسيم بالأوبرا…1مايو المقبل بمشاركة نجومها…هانى شاكر يحيى حفل شم النسيم بالأوبرا…1مايو المقبل

بمناسبة اعياد الربيع تنظم دار الاوبرا  برئاسة د. ايناس عبد الدايم احتفالية فنية يحييها الفنان هانى شاكر بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر ،و نخبة من نجوم الغناء بفرق الاوبرا للموسيقى العربية، وذلك فى الثامنة مساء الاحد الاول من مايو على المسرح الكبير .

ويقدم نجوم الأوبرا بالفاصل الاول باقة من اشهر الاغانى التى ابدعها كبار الملحنين ،وتحتفى بهذه المناسبة منها الدنيا ربيع لـ كمال الطويل , يا بدع الورد – موسيقي الربيع لـ فريد الأطرش , إفتكرنى لـ محمد عبد الوهاب , الورد جميل لـ زكريا أحمد وتمر حنة لـ محمد الموجى .. أداء مى الجبيلى , ياسمين على , مروة حمدى , إيمان عبد الغنى وعازف الكمان حازم سليم .

اما الفاصل الثانى فيشدو خلاله النجم هانى شاكر بمجموعه من اجمل اغانية الخاصة ،ومنها .يا متخافيش, بعد حبك, صديق عمرى و ذكرياتى , فى كل شارع , مش حب وبس , كل ليلة , مع قلبك , لا تكذبي ، لا مش أنا اللى أبكى , كل شئ راح وإنقضي , بأمر الحب , على الضحكاية , يا أغلى إسم فى الوجود ,  بتحبيه , سألتك , لو بتحب حقيقي و لسه بتسألى .

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