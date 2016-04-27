الإذاعات المصرية تستعد للاحتفال بعيد العمال

كتبت – إنجي لطفي

تحتفل الإذاعة المصرية بعيد العمال من خلال مجموعة كبيرة من الفقرات المفتوحة والبرامج والدراما والمسلسلات التي أعدت خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة.

وقالت نادية مبروك رئيس الإذاعة إن كل الشبكات الإذاعية ستحتفل بالمناسبة بما يتناسب مع خطابها الإعلامي، حيث تم اعتماد خطط جميع الشبكات والخدمات الإذاعية المقترحة للاحتفال بهذه المناسبة.

وأشارت نادية مبروك إلى أن شبكة البرنامج العام فضلًأ عن فتراتها وبرامجها الكثيرة التي تحتفل بالمناسبة سوف تقدم مجموعة من التمثيليات والدراما التي دارت حول العمل وأهميته منها دراما ” عمال بلدنا يا موتور ” والصورة الغنائية ” البنايين”.

كما تقدم شبكة الشباب والرياضة مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة منها ” بأيدينا نبنيها “، وبشرة خير، وعمال ونقابات، بينما تهتم الشبكة الثقافية بتاريخ الحركة النقابية المصرية والمجتمع المنتج من خلال انفتاح على الحركة النقابية العالمية.

وأكدت نادية مبروك في تصريحها أن يوم الاحتفال سيشهد عدة انتقالات خارجية لنقل كل الفعاليات الخاصة بالمناسبة علي الهواء مباشرة.