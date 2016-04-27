حمدان بن محمد يفاجئ الشباب بحضور أولى الحلقات الشبابية

فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الشباب بحضوره أولى الحلقات الشبابية بحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في سيتي ووك 2.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد عن شعوره بالفوز بهذا التجمع الشبابي المتميز.

وانطلقت اليوم في دبي أولى جلسات حلقات شبابية - إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب - التي جاءت ضمن خطة عمل معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وذلك بهدف توفير منصة شبابية يتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة.

وشارك في أولى جلسات حلقات شبابية التي تم عقدها في "سيتي ووك" وحملت عنوان "الشباب ومهارات المستقبل" أكثر من 100 من القيادات الشبابية وطلبة الجامعات الذين ناقشوا خلال الحلقة عالم الشباب الحالي وأهم التطورات والمستجدات التي يتضمنها هذا العالم والذي يعيش عصرا تكنولوجيا متطورا ومتغيرا بشكل دائم والسمات المستقبلية لهذا العالم وأهم ملامحه بالإضافة إلى أهم المهارات والمعارف التي يجب أن يتسلح بها الشباب لمواكبة هذا الواقع والاستعداد للمستقبل.

واستهلت معالي شما بنت سهيل المزروعي كلمتها خلال الحلقة بالتأكيد على أهمية مبادرة حلقات شبابية في تعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.

وأكدت معاليها أن فكرة الحلقات الشبابية مستوحاة من تراثنا وحاضرنا فكثير من القرارات التي أسهمت في بناء دولتنا وتحقيق إنجازاته قد صدرت عن اجتماعات على شكل حلقات نقاش وجلسات عصف ذهني وتبادل للرأي والفكر ونحن نستلهم هذا السلوك الحضاري لنبني عليه في تنظيم مبادرة حلقات شبابية والتي نسعى إلى جعلها منصات فاعلة لصناعة مستقبلنا.

وفي تعقيبها على اختيار "الشباب ومهارات المستقبل" كمحور لأولى الحلقات ..أكدت معاليها ان الاختيار جاء تأكيداً على أهمية تأهيل الكفاءات الإماراتية الشابة وتزويدها بمهارات وأدوات المستقبل والتي تمكنها من تطوير قدراتها ولعب دور قيادي في صناعة مستقبل الإمارات.

وقالت معاليها "نسعى من خلال مبادرة حلقات شبابية إلى الوصول لشباب الإمارات ومشاركتهم اهتماماتهم وإيصال صوتهم وهدفنا خلق مجتمع شبابي مبتكر ومتفاعل قادر على اكتساب المهارات الجديدة وحريص على المشاركة بفاعلية في خدمة وطنه ونهضته".

وأضافت معاليها "حلقة اليوم هي بداية على طريق إعداد شباب الإمارات للمستقبل ومساعدتهم على استشرافه حيث سنعمل ومن خلال مجلس الإمارات للشباب على طرح البرامج والمبادرات التي من شأنها تفعيل دور الشباب في المجتمع وتمكينهم من العمل بكفاءة في العديد من المجالات المختلفة للحياة الأكاديمية والمهنية على حد سواء".

وشهدت الجلسة الأولى من حلقات شبابية مشاركة فعالة ومناقشات بناءة من الشباب والقيادات والطلبة المشاركين في الحلقة والذين سلطوا الضوء على المهارات الأساسية المطلوب من شباب الإمارات التمتع بها لقيادة المستقبل والتي تتضمن القدرة على تحليل التطورات والاتجاهات السائدة في المنطقة والعالم والتمتع بالذكاء الاجتماعي والقدرة على الاتصال مع الآخرين بشكل مباشر وإيجابي وتفاعلي والتفكير بطرق مبتكرة لوضع حلول عملية فعالة واستباقية لتحديات المستقبل.

وناقش المشاركون أيضاً آليات تطوير مهارات شباب الإمارات وتعزيز استجابتهم بكفاءة للمتغيرات من حولهم واستيعاب الكم الكبير من البيانات والاستفادة من الثورة المعلوماتية ووسائل الإعلام الجديدة خاصةً وأن أدوات التواصل العالمي من أجهزة ذكية ووسائل إعلام تلعب دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل التفكير حول العمل والمهارات التي يحتاجها الشباب في المستقبل.

وفي حديثهم عن المستقبل وأهم ملامحه ..أكد المشاركون في الحلقة أن المستقبل سيشهد زيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية التي ستصبح جزءاً أساسياً في الإنتاج والتعليم والصحة والأمن وفي كل المجالات الحيوية الأخرى كما سيشهد المستقبل اعتماداً كبيراً على الروبوت الأمر الذي يحتم الاستفادة من القدرات الجديدة لهذه التقنيات.

كما شدد المشاركون في الحلقة على أهمية التعرف على العناصر الرئيسية التي ستعيد تشكيل مشهد العمل في المستقبل في الدولة والمهارات الأساسية المطلوبة في السنوات العشر المقبلة والتي لابد من التركيز فيها على تطوير كفاءات شباب الإمارات وبناء قدراتهم كأساس في تحقيق التميز.

وتهدف مبادرة حلقات شبابية إلى الوصول لشباب الإمارات بطريقة جديدة ومبتكرة حيث سيتم عقد الحلقات بصورة دورية في كافة مناطق الدولة لتمكين الشباب من إسماع صوتهم والتعبير عن رؤاهم للمستقبل وتعزيز المواطنة الإيجابية في نفوسهم.

وتعد الحلقات الشبابية منصة تفاعلية للشباب لعرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم المواضيع والفرص والتحديات والاتفاق على أفضل الحلول وتغطي الحلقات المواضيع والمجالات الحيوية ذات الأولوية مثل: الهوية الوطنية والابتكار وريادة الأعمال والتوطين والسعادة والاستدامة والصحة والتعليم والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها.

ويشرف مجلس الإمارات للشباب على تنظيم الحلقات وإدارتها واستمراريتها في كل إمارت الدولة لتشكل حلقات وصل نحو مستقبل زاخر بإنجازات الشباب في مختلف المجالات.

ويعتزم المجلس عقد الحلقات الشبابية على مستوى الدولة في مختلف مواقع النشاط المجتمعي عموماً والشبابي على وجه الخصوص بما في ذلك الجامعات والمدارس والمؤسسات والحدائق والمراكز التجارية والأندية الرياضية وغيرها.