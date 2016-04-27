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رئيس الوزراء يشدد على الانتهاء من إجراءات الاعتراف الدولى بشهادة النيل

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رئيس الوزراء يشدد على الانتهاء من إجراءات الاعتراف الدولى بشهادة النيل رئيس الوزراء يشدد على الانتهاء من إجراءات الاعتراف الدولى بشهادة النيل
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إجتماعاً مع ممثلى جامعة كمبريدج البريطانية، وذلك لمتابعة ما تم من إجراءات وخطوات تنفيذية خاصة بالاعتراف الدولى بشهادة النيل الدولية الممنوحة بمدارس النيل من جامعة كمبريدج.

وحضرت اللقاء الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشارى لكبار علماء وخبراء واستشارى وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة سلافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين مدارس النيل وجامعة كمبريدج لاتمام الاعتراف بالشهادة الممنوحة من تلك المدارس، بحيث تكون الشهادة المصرية معتمدة بصورة كاملة، وتخدم الطلاب المصريين فى التقدم للقبول فى أفضل الجامعات الدولية خارج مصر، وبما يكفل تطبيق نظام تعليمى متكامل يتوافق مع المعايير العالمية، مشددا على أهمية الدور الذى تقوم به وحدة شهادة النيل فى الترويج لتلك الشهادة والمناهج المرتبطة بها، فضلا عن دعم نجاح تجربة مدارس النيل الدولية كنموذج مهم ضمن إطار الخدمات التعليمية التى تقدمها .

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة المتطلبات والتوقيتات المحددة الخاصة بالانتهاء من اجراءات اعتماد الشهادة، وجهود انشاء هيئة للإمتحانات بوحدة شهادة النيل الدولية تضاهى هيئات الامتحانات الدولية، وكذا إنشاء مركز للتنمية المهنية بوحدة شهادة النيل الدولية معتمد من جامعة كامبريدج البريطانية قادرة على تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.


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مصر 365

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