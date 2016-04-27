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السيسى يجتمع بقيادات "الداخلية" ويؤكد ضرورة وحدة الصف والتكاتف الوطنى

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السيسى يجتمع بقيادات "الداخلية" ويؤكد ضرورة وحدة الصف والتكاتف الوطنى السيسى يجتمع بقيادات "الداخلية" ويؤكد ضرورة وحدة الصف والتكاتف الوطنى
افتتح الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وقيادات الوزارة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد، كما استمع إلى شرح تفصيلى لمنشآت مبنى الوزارة الجديد، حيث أكد الرئيس على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تأمين المقر الجديد للوزارة، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض التكلفة البشرية والمادية لحماية منشآت ومبانى المقر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اجتمع عقب ذلك مع قيادات وزارة الداخلية، حيث وجه التهنئة لجهاز الشرطة بمناسبة افتتاح مقر الوزارة الجديد، مشيداً بمساهمة هذا المقر فى الحد من التكدس بمنطقة وسط القاهرة وتجميع القطاعات الرئيسية لوزارة الداخلية فى منطقة واحدة.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن تساهم المنشآت الجديدة للوزارة فى تعزيز قدرات جهاز الشرطة وتوفير كافة المقومات الحديثة لاضطلاعه بمسئولياته الوطنية فى حفظ أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على ضرورة الانتباه من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية ومساعى زعزعة استقرار البلاد والتصدى لها من خلال تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني.

وثمن الرئيس ما يقدمه هذا الجهاز الوطنى من تضحيات وشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، مؤكداً على ثقته فى قدرة جهاز الشرطة ورجاله البواسل على التغلب على ما يواجهه الوطن من تحديات، وفى مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس صافح عدد من الضباط المصابين فى العمليات التى يقوم بها جهاز الشرطة، حيث أكد على أن وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.

واستمع الرئيس إلى كلمة ألقاها وزير الداخلية بهذه المناسبة فى حضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار قادة الشرطة والقوات المسلحة، حيث أكد وزير الداخلية على ما يساهم به مقر الوزارة الجديد فى الارتقاء بالخدمات الأمنية لجهاز الشرطة بالنظر إلى ما يضمه من إمكانات متطورة ونظم حديثة تساعد رجال الشرطة على تطوير أدائهم لمختلف المهام المنوطة بهم، فى إطار سعيهم الدؤوب لتكريس الأمن والطمأنينة بأنحاء البلاد، وحرصهم على مد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات المختلفة بالدولة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.


>السيسي يوجه كلمة للعمال فى الاحتفال بعيدهم غدا
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مصر 365

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