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بالصور.. المنطقة الأزهرية بأسوان تنظم 3 قوافل دعوية للوعظ والإرشاد بأبو سمبل

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بالصور.. المنطقة الأزهرية بأسوان تنظم 3 قوافل دعوية للوعظ والإرشاد بأبو سمبل بالصور.. المنطقة الأزهرية بأسوان تنظم 3 قوافل دعوية للوعظ والإرشاد بأبو سمبل
نظمت إدارة الوعظ والإرشاد بمحافظة أسوان، ثلاث قوافل دعوية لمدينة أبوسمبل السياحية خلال شهر أبريل الحالى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد الشيخ محمد عبد القادر رئيس منطقة الوعظ بأسوان، أن القوافل الدعوية شارك فيها 43 دكتورا وشيخا وعالما من محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان على مدار 3 أسابيع لنشر الوعى الإسلامى وجوهر الأزهر الشريف والدعوة الوسطية فى مراكز الشباب والمدارس والمساجد بمدينة أبو سمبل السياحية، والتى تعانى من نقص حاد فى الوعاظ ورجال الدين.

وأضاف أن القواقل الدعوية درست احتياجات مدينة أبو سمبل، والتى تعانى من عدم وجود معهد زهرى لذا تم ارسال توصية بإنشاء أول معهد أزهرى بأبو سمبل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشيخ محمد عبد القادر، إلى أن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وافق على تخصيص مقر للوعظ والإرشاد بوسط مدينة أبو سمبل السياحية لتكون مقرا للقوافل الدعوية القادمة للمدينة، علاوة على استقبال أهالى المدينة والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم الدينية.

القوافل الدعوية بأبو سمبل فى أسوان (1)

القوافل الدعوية بأبو سمبل فى أسوان (2)

القوافل الدعوية بأبو سمبل فى أسوان (3)

القوافل الدعوية بأبو سمبل فى أسوان (4)


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