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حفل توزيع شهادات برنامج "كل مصر على النت" بطور سيناء

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حفل توزيع شهادات برنامج "كل مصر على النت" بطور سيناء حفل توزيع شهادات برنامج "كل مصر على النت" بطور سيناء
تنظم مديرية الشباب والرياضة مساء اليوم حفل توزيع شهادات برنامج "كل على النت" بمركز شباب الساحل بطور سيناء، صرح بذلك على أنور الشناوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال الشناوى إنه سيتم توزيع 400 شهادة برنامج مبادرة المستحيل التى نظمهتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الأزهر فرع طور سيناء.

وأضاف أسامة راضى: سيتم توزيع شهادات برنامج كل مصر على النت فى الحاسب الآلى وأشار أسامة أن المشروع تنفذه مديرية الشباب والرياض بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت بمركز شباب الساحل بطور سيناء وشارك فى التدريب أسامة راضى منسق تدريب جنوب سيناء وشيماء راغب.


>اليوم التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

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مصر 365

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