النائب العام يحيل أمين الشرطة قاتل «بائع الشاي» بالرحاب للمحاكمة العاجلة

مراسل «ONA»:

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، إحالة أمين الشرطة، قاتل “بائع الشاي” بمنطقة الرحاب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أباظة، للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه مصطفى محمد مصطفى ، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع “اصايص” الزرع على عربه خشبية وبعد ان قام بسبه وركله توجه الى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابه اثنين من الركاب كما اصيب ثالث اثناء سيره فى الشارع.