الجمعة المقبلة…اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق ضيف الكشكى على ten‎

قال اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق لبرنامج “حوار خاص” الذى يقدمه الاعلامى جمال الكشكى على شاشة قناة “تن” ويذاع الجمعة المقبلة فى السابعة مساءا ، ان الجدل الذى أثير مؤخرا حول جزيرتى تيران وصنافير سوف يحسمه البرلمان مؤكدا ان هناك تحرك مضاد من فئة محرضة لإحداث هياج في الشارع المصري وان الإخوان المسلمين هم المحرك الأساسي لما يحدث من تحريض واضاف “المحرضون هدفهم أن تظهر مصر للخارج غير مستقرة أمنيًا ” ، مشيرا الى ضرورة تطبيق إجراءات قانونية حازمة لمواجهة المحرضين.

وحول تجاوزات بعض امناء الشرطة قال الوزير ” أفراد الشرطة شريحة من المجتمع المصري والأخطاء التى ترتكب “فردية”، واكد يوسف ان أمناء الشرطة ليسوا خارج السيطرة ونحتاج إلى آلية لحل مشكلتهم منها عودة عقد “اللقاء الأسبوعي” بين القيادات وجميع أفراد الشرطة ،وإعادة النظر في عودة الأمناء المفصولين وعددهم 19 ألفًا مشيرا انه لا بد من تشكيل لجنة للنظر في تسليح أمناء الشرطة ولكن مع مراعاة ظروف الدولة.

وأكد الوزير أن قضية الشاب ريجيني “جنائية” والبحث فيها ما زال مستمرًا مشيرا ان هناك عملاء بالداخل والخارج استغلوا قضية “ريجيني” لحصار مصر معربا عن اسفه بان هناك مصريون أعطوا