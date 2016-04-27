«القومي للمرآة» يناقش حقوق النساء ذوي الإعاقة في المجتمع

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة هبه هجرس، عضو المجلس.

وأشادت “هجرس”، بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدة خطوات أولها إنشاء مجلس قومي للإعاقة.

كما تضمنت الخطوات “وضع ممثل لذوي الإعاقة بلجنة الدستور الذي من خلاله كان للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة تمثيل داخل البرلمان حيث حصلوا على 9 مقاعد في البرلمان، و كان أغلبهم من النساء”.

> وأكدت “هجرس”، أن الأشخاص ذوي الإعاقة لازالوا يعانون من التهميش، وخاصة المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن العمل داخل اللجنة سوف يركز بالأساس على دعم النساء ذات الإعاقة .

كما أكدت، اهتمام اللجنة خلال الفترة القادمة بتوعية المرأة ذات الإعاقة بحقوقها في التعليم، التوظيف، الصحة، الحقوق الإنجابية، والضمان الاجتماعي، فضلًا عن أهمية التأهيل النفسي لها من خلال تقدير الذات، وتوعيتها ضد الانتهاكات الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة.

وشددت “هجرس”، على أهمية مناقشة سُبل تصحيح الصور السلبية التي تلاحق المرأة ذات الاعاقة، وتتسبب في إقصائها في العديد من القضايا، وذلك من خلال التوعية المجتمعية.