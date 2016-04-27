جامعة عين شمس تخصص مكانا للتدخين لحماية الطلاب والعاملين من أخطاره

لأن التدخين يسبب العديد من الأمراض، ومع انتشار هذه العادة داخل الجامعات، قرر مجلس كلية طب جامعة عين شمس ومجلس الجامعة منع التدخين داخل المكاتب والأقسام والطرقات، وتحديد مكان محدد لمن يرغب بالتدخين حتى لا يصاب باقى الطلاب غير المدخنين بأضرار التدخين السلبى.

قال محمد الطيب ناصر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "لا يختلف أحد حول أضرار التدخين والضرر يكون أكبر على المحيطين بالمدخن لأن الأمراض تصيبهم بسبب التدخين السلبى وهو ما جعلنا نتخذ قرارا حاسما فى هذا الشأن وحماية الطلاب غير المدخنين من الطريقة السلبية التى يكتسبوا بها الأمراض عن طريق التدخين".

وأضاف "تم تطبيق القرار من اليوم بكل حسم، وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1981 والخاص بالوقاية من أضرار التدخين واللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الصحة رقم 1 لسنة 1981 وقانون 154 لسنة 2007 وقرار مجلس الكلية المؤرخ 20 ديسمبر 2015 بخصوص التدخين ".

وتضمن القرار النقاط التالية:

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>1. ممنوع نهائيا التدخين داخل المكاتب، الأقسام، الطرقات، الشوارع والممرات والحدائق داخل الكلية وكذلك الكافيتيريات ودورات المياه.>2. ممنوع نهائيا لأى شخص داخل الكلية سواء طالب أو عامل أو موظف أو عضو من أعضاء هيئة التدريس التدخين داخل الأماكن المعدة للتدريس.>3. يسمح للمدخن ممارسة هذه العادة بالمكان المخصص له وهو أسفل الهيكل المعدنى بساحة الانتظار الجديدة أمام العلامة الزرقاء.>4. الرئيس المباشر هو المسئول عن السماح للموظف أو الطالب للذهاب لمكان التدخين والفترة المسموح بها هم 10 دقائق فقط.>5. يلتزم الإداريون بتنفيذ القرار وعدم تطبيقه يعرضهم للمسائلة القانونية.>6. على السادة رؤساء الأقسام اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق القرار على العاملين.>7. سيتم تطبيق الغرامة على مخالف القرار وفقا لقانون 154 لسنة 2007 وتكرار المخالفة يعرض الفرد للمسائلة القانونية.>8. وسيتم تطبيق القرار من تاريخه والغرامة ستطبق بعد 3 أشهر حتى يكون كل رئيس قسم قام باتخاذ الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار.

وأشار الطيب إلى أن الهدف من هذا القرار خلق جو صحى خال من الأمراض يحمى المتواجدين فيه من أمراض كثيرة، ويكون قدوة لباقى المؤسسات والهيئات والأماكن فى مصر لحماية المواطنين من الأمراض الصعبة التى قد تصيبهم بسبب التدخين مثل السرطان وأمراض القلب والصدر وغيرها.

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