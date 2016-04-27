مدينة دبي للإعلام شريكاً رئيساً لمنتدى الإعلام العربي

أعلنت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن تعاونها مع مدينة دبي للإعلام، كشريك رئيسي للدورة الخامسة عشرة للمنتدى والتي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمقرر عقدها يومي 10 و 11 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور وبمشاركة حشد من الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكتّاب في المنطقة العربية والعالم.

وقد أعربت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن ترحيبها بهذه الشراكة التي تأتي في سياق علاقة تعاون طويلة ومثمرة طالما جمعت بين الجانبين، ووصفت شراكة مدينة دبي للإعلام مع المنتدى بأنها تعكس وحدة الأهداف التي يسعى الطرفان لتحقيقها في دعم قطاع الإعلام وتهيئة المناخ الملائم الذي يسمح بمزيد من النمو والازدهار لمؤسساته، لاسيما وأن مدينة دبي للإعلام أسهمت بصورة أساسية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز متطور للإعلام باحتضانها مقار أكثر من 2000 شركة إعلامية عربية وعالمية تغطي مختلف قطاعات الإعلام.

وأثنت منى المرّي على الجهد الكبير المبذول من قبل مدينة دبي للإعلام في إرساء بنية أساسية متميزة مثّلت عنصر جذب مهم لمؤسسات الإعلام العربية والعالمية الكبرى التي وجدت في مجتمعها الخيار الأمثل كقاعدة داعمة لأعمالها في المنطقة، انطلاقاً من هذا المجتمع المتخصص الذي يؤمن بدور الإعلام ولا يدخر وسعاً في تهيئة أفضل مناخ داعم له للقيام بواجبه على الوجه الأكمل.

وأشارت رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي إلى أن هذا التعاون بين المدينة والمنتدى ليس هو الأول من نوعه، ما يؤكد على خصوصية هذا التعاون الذي يشهد نمواً مستمراً، ليس فقط خلال فترة انعقاد المنتدى ولكن على امتداد العام، من خلال التواصل المستمر بين المدينة ونادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للمنتدى، وقالت: "يسرنا دائماً أن تجمعنا فرص جديدة للتعاون مع مدينة دبي للإعلام التي نعتز بالأثر الكبير الذي أحدثته بتأسيسها هذا المجتمع الإعلامي الفريد من نوعه على مستوى المنطقة، ونحن نفخر بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تمكنت من وضع اسم دبي بقوة على خارطة الإعلام العربي والعالمي. ونتطلع إلى مستقبل حافل بمزيد من فرص التعاون البناء بين الجانبين وضمن العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم قطاع الإعلام سواء في دولتنا أو على المستوى العربي الأشمل".

من جانبه، قال ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج: "نفخر بشراكتنا لمنتدى الإعلام العربي، الذي يعتبر أبرز الملتقيات في المنطقة لنقاش القضايا الإعلامية واستشراف آفاق المستقبل في هذا القطاع الحيوي. ولا شك أن هذه الشراكة تأتي نتيجة طبيعية لعلاقاتنا المتميزة مع نادي دبي للصحافة وتعاوننا من أجل تعزيز مكانة دبي كعاصمة إقليمية لصناعة الإعلام".

وأوضح ماجد السويدي أن " مدينة دبي للإعلام تمكنت خلال الـ15 عاماً الماضية من تعزيز قدراتها لدعم تطوير وتقديم المحتوى الإبداعي بجودة عالية في كافة مجالات الإعلام، وهو الأساس الذي نرتكز إليه في المرحلة التالية من رحلتنا نحو مزيد من التميز والابتكار".

وأضاف: "في الفترة المقبلة، سنقوم بالتركيز على تطوير القدرات والمواهب الإعلامية والإبداعية المحلية ورواد الأعمال في القطاع كونهم يمثلون مستقبل صناعة الإعلام . وفي سياق مساعينا لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الهدف، أطلقنا مركز in5 للإعلام، أول حاضنة أعمال في صناعة الإعلام في الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد حرصنا على دعم تطوير المواهب والكفاءات الناشئة".

وكشف عن قيام مدينة دبي للإعلام بعرض مجسم مصغر لمركز in5 للإعلام خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي للتعرف على الإمكانيات والتجهيزات التي سيوفرها المركز لرواد الأعمال في القطاع بهدف تشجيع تطوير المحتوى وتحفيز الابتكار في القطاع عبر توفير بيئة مثالية لتحويل الأفكار إلى مشاريع واعدة".

وكانت مدينة دبي للإعلام قد شاركت في دعم منتدى الإعلام العربي في العام 2014 كشريك إعلامي للمنتدى الذي يحظى سنويا بمشاركة أهم الرموز الإعلامية العربية الذين يحرصون على حضور الحدث الذي يعد الأكبر والأبرز من نوعه على مستوى المنطقة لمناقشة واقع الإعلام العربي وما يعتريه من تحديات وما ينتظره من فرص بغية تأكيد قدرته على مواكبة مجمل التغيرات المحيطة وإسهامه كشريك إيجابي في بناء المجتمع.

ويضم منتدى الإعلام العربي على مدار يومي انعقاده العديد من الفعاليات والمنصات الحوارية التي تتنوع ما بين الجلسات المطولة والحوارات الرئيسية والجلسات وورش العمل المركزة، وغيرها من الفعاليات التي تسمح بتوسيع دائرة الحوار بين القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة حيث يتم من خلال هذا التنوع في الإطار التنظيمي للقاء مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام عموماً والتي تركز في دورة هذا العام تحديداً على البعد الإنساني للعمل الإعلامي بما له من أهمية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.

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