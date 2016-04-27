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جائزة " Chaplin" من نصيب مورغان فريمان هذا العام

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الأربعاء 27-04-2016 14:37

مُنح النجم الأمريكي الكبير مورجان فريمان Morgan Freeman جائزة " Chaplin " في حفل الدورة الـ43، الذي أقامته جمعية الأفلام، في مركز لينكولن في نيويورك، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام والمعجبين.
وفي كلمة له، أثناء تسلّمه الجائزة على المسرح، قال النجم البالغ من العمر 78 عاماً: "أنا من بلدة صغيرة في دولة صغيرة، وإذا نظرنا إلى الوراء وبدأنا بالتفكير في المكان الذي أتيت منه، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو كلمة الحظ".
وقد حضر الحفل العديد من أهمّ نجوم هوليوود، على رأسهم هيلين ميرين Helen Mirren، التي سلّمت الجائزة لــ مورجان على المسرح، بالإضافة إلى الممثل الشهير داني غلوفير Danny Glover.
يُذكر أنّ Morgan Freeman بدأ مسيرته الفنية في نيويورك، من مسرح أوف برودواي البديل. وبعد المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية، انتقل إلى شاشات التلفزيون، ثمّ إلى السينما.
وفاز فريمان بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور ثانٍ في 2005 عن فيلم "Million Dollar Baby" ، كما ترشّح لأربع جوائز أخرى.

تايلور سويفت الرابحة الأكبر في حفل جوائز iHeartRadio

 

 

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