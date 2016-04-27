ضبط طن فراخ مجمدة غير صالحة للاستخدام قبل تسليمها للمدينة الجامعية فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق ومديرية الصحة والطب البيطرى بقنا، من ضبط طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام داخل الحرم الجامعى كانت فى طريقها للمدينة الجامعية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "محمد.ع.م.ع" 45 عاما متعهد توريد لحوم مجمدة، أثناء قيادته سيارته رقم 42328 نقل قنا، محملة بكمية من الفراخ المجمدة بلغت 1000 كيلو جرام، داخل جامعة جنوب الوادى، بقنا كانت فى طريقها للمدينة الجامعية.

وكشفت لجنة من مديرية الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين بعد فحص الفراخ الموجودة بالسيارة، أن الدواجن المضبوطة بها فطريات وحروق تجميد وكدمات تجميد تجمعات دموية، وسائل بنى، وغير صالحة للاستخدام تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 4289 جنح مركز قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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