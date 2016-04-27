حبس سائق وعاطل لحيازتهما 30 طربة حشيش بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 30 طربة حشيش وفردين خرطوش وعدد من الطلقات.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث الطالبية تفيد اتجار سائق وعاطل بالمواد المخدرة واستعدادهما لترويج كمية كبير من مخدر الحشيش على عملائهما، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما 30 طربة حشيش وفردين خرطوش و8 طلقات.

واعترف المتهمون أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما والاتجار بها، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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