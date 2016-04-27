زاك ايفرون أعزب مجدداً

بعد علاقة استمرت أقلّ من عامين، انفصل النجم زاك ايفرون Zac Efron عن حبيبته عارضة الأزياء سامي ميرو Sami Miro، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وما أكد خبر الانفصال هو قيام زاك البالغ من العمر 28 عاماً بمحو كلّ الصور التي تجمعه بـ سامي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه توقف عن متابعتها عبر صفحاته الخاصة.

وفي المقابل، لم تقدم سامي على أيّ خطوة مماثلة، ولم تُزل أيّ صورة تجمعها بحبيبها، الذي ارتبطت به منذ أيلول/سبتمبر 2014.

يذكر أن آخر إطلالة علنية للثنائي زاك ايفرون و سامي ميرو كانت في حفل " MTV Movie Awards" منذ أسبوعين.