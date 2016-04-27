فارس إسكندر يتهم إليسا: ليست هي من غنّت "ع بالي حبيبي"

في تصريح مفاجىء وصادم، أطلّ الشاعر فارس اسكندر في برنامج "لهون وبس" مع الفنان هشام حداد، وردّ على ما قالته اليسا في برنامج "المتاهة" من أنّها تشكّ في أن تكون كلمات أغنية "ع بالي حبيبي" تحمل توقيعه كشاعر؛ وذلك بعدما كان قد قال في وقت سابق إن كلمات أغنيتها "يا مرايتي"، التي كتبها أحمد ماضي، مقتبسة من أغنية مصرية قديمة، مؤكّداً في إطلالته بالأمس أنّ اليسا ليست هي من غنى "ع بالي حبيبي"، موضحاً ذلك بالأسماء والتفاصيل.

في البداية، قال اسكندر إنه لم يتابع إطلالة اليسا في برنامج "المتاهة"، لأن لديه أشياء أخرى أهمّ في حياته. وعندما نقل إليه ما قالته عنه في البرنامج، عاد وسمعه عبر يوتيوب، وقال: "لا تكمن المشكلة في كوني كتبت أو لم أكتب كلام أغنية "ع بالي حبيبي"، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في أن الناس يظنون أنّ اليسا هي من غنى الأغنية. ولكن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق، والصوت الذي نسمعه في الأغنية ليس صوتها".

وتابع اسكندر "اللي بيتو من قزاز ما بيرشق غيرو بالحجار".

وأوضح اسكندر كلامه قائلاً: "اليسا أخبرتنا عن الأغنية كلاماً، والبطل موريس طويل هو الذي أسمعنا الأغنية بالطريقة التي نسمعها. وبعدما أخبرتنا اليسا بكلام الأغنية، قالت لنا إنها تريد أن يكون الصوت قريباً من صوت يارا، ربّما لأنّهما من ضيعة واحدة"، ثمّ أضاف: "موريس طويل له دور كبير في كلّ أغاني اليسا. فلتطرح اليسا النسخة الأصلية من الأغنية لكي نعرف كيف غنّتها".

وأشار اسكندر إلى أن "موريس طويل استعان بمغنية من الكونسرفتوار لكي تؤدي قفلات العرب الصعبة بشكل صحيح، ولذلك نحن سمعنا الأغنية على الشكل الذي نسمعه في الكاسيت".

كما أضاف اسكندر: "من صنع أغنية "ع بالي حبيبي" أنا وموريس طويل وسليم سلامة"، ثمّ علّق قائلاً: "أنا لا أنتظر شهادة اليسا، ورصيدي يضمّ 350 أغنية".

وأكّد فارس أنّ "ما يثبت صحة كلامي، هو سماع الأغنية بصوت اليسا "لايف" عندما غنتها في حفل في "أربيل". أنا لم أصدق ما سمعته بصوتها في الحفل، وواثق مما أقوله".

ورأى اسكندر أنّ اليسا مطربة صفّ أول بجمهورها وإحساسها، ثمّ أضاف: "لكنها لا تملك تقنية في العِرب، ومن المؤكد أنها ليست هي من غنى القفلة التي تقول فيها "ع بالي حبيبي".

وشدّد اسكندر بقوله "هناك فعل ورد فعل، وأنا لم أخطئ بحق أحد. ولكن من يعتدي عليّ لا بدّ وأن أردّ عليه".

وعلى ما يبدو فإنّ اليسا سمعت ما قاله فارس اسكندر عنها، فغرّدت على "تويتر": "الحياة تستمر".

لكن هل يحق لـ اليسا أن تكتفي بهذا التعليق؟ أليس واجبها كفنانة يقتضي أن تردّ وأن تقول أكثر وأن توضح ما إذا كان كلام فارس اسكندر صحيحاً أم أنه غير صحيح؛ وذلك حفاظاً على موقعها الفني، خصوصاً أنها كانت قد أعلنت بالفم الملآن أنها تتربّع على قمة الغناء.

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