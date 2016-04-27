أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: يسرا مجنونة "فوق مستوى الشبهات" فى التريللر الأول

Google+ Print

الأربعاء 27-04-2016 15:24

ماذا تنتظر من المجنون؟ كلّ شيء متوقع؛ وهذا ما تؤكّده الفنانة الكبيرة يسرا في التريللر الأول لمسلسلها الجديد "فوق مستوى الشبهات"، وهي تتوعّد به صراحة في نهاية 39 ثانية هي عمر الفيديو المثير، عندما تخاطب الجمهور سائلة طبعاً: "أنتم عارفين أنا حعمل فيكم إيه؟".
المسلسل واحد من عدة مسلسلات تتناول قضايا نفسية في موسم دراما رمضان 2016. والمثير أن كلها بطولات نسائية، ويسرا هنا ستنافس جنان المحترفة نيللي كريم، وصاحبة السوابق في الأمراض النفسية غادة عبد الرازق، ويشاركها الجنون في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" النجمات نجلاء بدر وشيرين رضا وسيد رجب، وباسل الزارو، و ليلي عز العرب، وأحمد حاتم والمذيعة ناردين فرج، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال، والسيناريولـ نجلاء الحدينى، ومن إخراج هاني خليفة.
يسرا بعكس البرومو ستبدو طيبة للغاية في شخصية رحمة، المريضة النفسية، التي تسبّب الكوارث لكل من حولها بتصرّفاتها العفوية.

شاهدوا يسرا الطيبة بكامل جنونها:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما