بالفيديو: يسرا مجنونة "فوق مستوى الشبهات" فى التريللر الأول

ماذا تنتظر من المجنون؟ كلّ شيء متوقع؛ وهذا ما تؤكّده الفنانة الكبيرة يسرا في التريللر الأول لمسلسلها الجديد "فوق مستوى الشبهات"، وهي تتوعّد به صراحة في نهاية 39 ثانية هي عمر الفيديو المثير، عندما تخاطب الجمهور سائلة طبعاً: "أنتم عارفين أنا حعمل فيكم إيه؟".

المسلسل واحد من عدة مسلسلات تتناول قضايا نفسية في موسم دراما رمضان 2016. والمثير أن كلها بطولات نسائية، ويسرا هنا ستنافس جنان المحترفة نيللي كريم، وصاحبة السوابق في الأمراض النفسية غادة عبد الرازق، ويشاركها الجنون في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" النجمات نجلاء بدر وشيرين رضا وسيد رجب، وباسل الزارو، و ليلي عز العرب، وأحمد حاتم والمذيعة ناردين فرج، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال، والسيناريولـ نجلاء الحدينى، ومن إخراج هاني خليفة.

يسرا بعكس البرومو ستبدو طيبة للغاية في شخصية رحمة، المريضة النفسية، التي تسبّب الكوارث لكل من حولها بتصرّفاتها العفوية.

شاهدوا يسرا الطيبة بكامل جنونها: