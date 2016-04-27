بالفيديو: تريللر مسلسل "المغني" لرمضان صوت محمد منير يكفي

مهما حاول صنّاع مسلسل "المغني" الإيهام بأن أحداثه لا علاقة لها بسيرة حياة "الكينج الأسمر" محمد منير، فلن يصدقهم أحد، فحتى التريللر الرسمي الأول للمسلسل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2016، لا يحمل إلا صوت منير مع مقطع من شارة المسلسل.

مسلسل "المغني " بطولة محمد منير ، ميساء مغربي، رانيا فريد شوقي ، إيناس كامل ، محمد عادل ، ميريهان حسين ، أيمن عزب ، فراس سعيد، جمال عبد الناصر ، محمد أبو داود ، ساندي على ، محمد مهران، أيمن القيسوني والطفل محمد الكاشف.

من تأليف محمد محمدي ، أحمد محيي بعد انسحاب المؤلف الأصلي وليد يوسف وإخراج شريف صبري، إنتاج شركة "أفلام محمد فوزي". ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات الحياة .

تدور أحداثه حول رحلة صعود مطرب من صعيد مصر في الستينيات من القرن الماضي، وكيف أثرت الأحداث الاجتماعية والسياسية والفنية على مسيرته، والمعوقات التي صادفته من أجل الحفاظ على الفن الراقي.

منير يحمل تريللر مسلسله "المغني" لقلوب المشاهدين بصوته فقط