ريم نصرالدين: نعم، باب الحارة هو فرصتي

تشارك الفنانة ريم نصرالدين للمرة الأولى في أعمال البيئة الشامية، من خلال الجزء الثامن لباب الحارة، وقالت عن مشاركتها: أجسد شخصية «هدى»، الزوجة الثانية لـ«عصام».

وأبدت ريم إعجابها بهذا العمل، وقالت: «إنّه يحمل الكثير من الأحداث الجديدة لمختلف الشخصيّات، بمن فيهم (هدى)؛ حيث ستأخذ علاقتها مع زوجها، وضرتيها منحًى مختلفاً»، نصرالدين أكدت بتصريح خاص لـ«سيدتي نت»، أن «باب الحارة 8»، وفّر لها فرصة في تحقيق رغبتها بالمشاركة بالأعمال الشاميّة؛ فهو حسب قولها: «عمل جماهيري على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب جمالية الشخصيّة التي أؤديها، وغنى تفاصيلها»، وعن هذه التجربة قالت نصرالدين إنها ستُغني أرشيفها الفني «كممثلة حديثة العهد».