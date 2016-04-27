منة شلبي نجمة غلاف "سيدتي": سأغيب في رمضان وهذا ما تطلبه والدتي مني

القاهرة | محمد خالد | تصوير | خالد فضةl ستايلست | عبير الأنصاري | كوافير | رافيl ماكيير | محمود مرشد

التقت"سيدتي" النجمة منة شلبي، ففتحت لنا قلبها وتحدّثت في الفن والحياة وكشفت عن أسباب عدم زواجها. وتطرّقنا في الحديث عن ليلى علوي التي شاركتها مؤخراً بطولة فيلمها الأخير وحكايتها مع والدتها الفنانة زيزي مصطفى والتي تحب أن تناديها باسم "زوزا".

في البداية كيف ترين وضعك الفني بعد هذه النجاحات المتعدّدة وهل تغيّرت منة شلبي؟

بصراحة لم أكن أتوقّع على الإطلاق أن أحقّق كل هذه النجاحات، لكنني اجتهدت كثيراً في كل الأدوار. والحمدلله مسلسل «حارة اليهود» وجد صدى كبيراً عند الناس، وأيضاً فيلم «نوارة» كان المفاجأة السعيدة لأنني حصدت جائزة أفضل ممثلة من مهرجانين بحجم دبي وتطوان، وهو ما يعني أنني بالفعل أصبحت أختار أعمالي بشكل جيد.

كما أن فيلم «نوارة» يحقّق أيضاً إيرادات جيدة بالنسبة للموسم الحالي، وهذا يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة جداً في اختياراتي القادمة.

شخصية «نوارة» لبنت فقيرة جداً قدّمتها بحرفيّة. كيف تعاملت معها ولاسيما أنك أجدت تقديمها من حيث الشكل والملابس حتى طريقة النطق؟

هذه الشخصية منذ أن عرضت عليّ وأنا أشعر أنها تحدٍ كبير، وكان لا بدّ أن أكسب التحدّي. لذا قصدت المناطق الفقيرة وتحدّثت مع كثير من الفتيات واستعنت بآرائهنّ. وأيضاً لا يمكن أن أنسى كل فريق العمل، وتحديداً المخرجة هالة خليل التي ساعدتني للخروج بالشخصية بهذا الشكل الذي أبهر الجميع.

أعجب الجميع بظهور الفنان محمود حميدة في عدد محدود من المشاهد في فيلم «نوارة» رغم نجوميته الكبيرة، كيف وجدت هذه المشاركة؟

محمود حميدة قامة وقيمة ويحب كثيراً أن يشجّع الشباب، ورغم عدد المشاهد القليلة إلا أنك لا يمكن أن تخرج من الفيلم إلا وأنت تذكرها. وأشكره كثيراً على التواجد معي لأنه شرف لي.

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من حسن حظي أن أعمل مع ليلى علوي

انتهيت من تصوير فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» مع الفنانة ليلى علوي، كيف وجدت مشاركتك مع هذه الفنانة الكبيرة؟

تبتسم وتقول: من حسن حظي أن أعمل مع هذه الفنانة الجميلة التي تحب كل من يعمل معها وتسعى لكي تراه في أبهى صورة. وبصراحة، كواليس العمل كانت مفرحة جداً لأننا تواجدنا مع هذه النجمة صاحبة التاريخ الكبير. فهي «حدوتة» مصرية إنسانياً وفنياً. وبالنسبة لي هي جميلة الجميلات، أحب أن أراها دائماً متألّقة. والفيلم بتركيبته ونجومه سوف يكون إضافة، وأتوقّع له نجاحاً كبيراً في السينما والمهرجانات. وأتمنى أن أحصد جوائز عديدة عنه أيضاً، ولاسيما أن المنتج أحمد السبكي قدّم كل الإمكانيات لنجاحه وأيضاً المخرج المبدع يسري نصر الله قدّم حالة إبداعية كبيرة وكذلك باسم سمرة وصابرين، كل فريق العمل كانوا متميّزين جداً.

هل شهيّتك أصبحت مفتوحة للجوائز خلال الفترة القادمة؟

لا أشبع فنياً وصدّقني لا أفكّر على الإطلاق سوى في والدتي وفني. أسعى لكي يكون عندي تاريخ فني طويل جداً ودائماً أدعو الله أن يمدّ في عمر والدتي «زوزا».

قلبي لم يدق

بعد النجاحات الفنية المتعدّدة، ماذا تطلب منك والدتك «زوزا» (زيزي مصطفى) حالياً؟

والدتي عندما تجد أعمالي تنجح، دون أن تتحدّث أرى الفرحة في عينيها، ودائماً ما تكلّمني عن الزواج وعش الزوجية، ولكن أرى أن نصيبي لم يأتِ وأنتظر زوجي.

كثير من الأقاويل تحدّثت عن قصة حب تعيشها منة شلبي وعن قرب ارتدائك فستان الزفاف؟

تضحك وتقول «يا ريت» لكن قلبي لم يدقّ ولا أعيش قصص حب على الإطلاق في هذا الوقت. ولو وقعت في الحب وقرّرت الزواج، سوف أخرج وأقول للجميع إنني مرتبطة. وهذا الأمر سوف يسعدني وأعلنه حتى يفرح معي كل جمهوري وأحبابي.

أحب القراءة

كيف تقضين وقت فراغك وهل لديك ترتيبات معيّنة؟

طبعاً بخلاف الرياضة أحب كثيراً أن أتواجد في مناطق هادئة وتحديداً أمام البحر حيث أجلس أمامه وأقرأ كثيراً. فالقراءة متعة متميّزة جداً وهي تأخذ معظم وقتي.

ما الرواية التي تحرصين على قراءتها هذه الأيام؟

حالياً أذاكر رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر «واحة الغروب» والتي تعاقدت عليها لتقديمها في عمل درامي، وهي رواية في غاية الجمال وأحرص على أن أقدّمها بشكل متميّز. ولذلك كنت حريصة على أن أتواجد في منتجع الجونة، لكي أتمكّن من مذاكرتها جيداً خاصة أن شركة «العدل جروب» المنتجة للعمل تقوم بالاستعدادات النهائية للتصوير.

هل تشعرين بالحزن لأن المسلسل لن يلحق برمضان هذا العام؟

نهائياً.. لأنني أرغب في أن يخرج للنور بشكل متميّز جداً بصرف النظر عن توقيت عرضه. والحقيقة أن شركة «العدل» تسعى لكي يخرج العمل للنور بطريقة متميّزة جداً مثل «حارة اليهود»، وهذا أسعدني. كما أنني لست من هواة عرض مسلسل كل عام.

وكذلك عوّضت غيابي بعرض فيلم «نوارة». ومن المحتمل أن يعرض فيلمي الثاني «الماء والخضرة والوجه الحسن» قبل رمضان أو بعده مباشرة. فأنا أسير بشكل متوازن بين السينما والتلفزيون.

ماذا صرحت عن علاقتها المتينة بالمطربة شيرين عبد الوهاب، وكيف تعاملت مع خبر اعتزالها، وما رأيها في أدائها التمثيلي في مسلسل «طريقي» الذي قدّمته العام الماضي؟ ما سر «التاتو» على يدها؟ ولماذا أصبحت ترفض مشاهدة برامج «التوك شو» نهائياً؟ ومع تألّقها فنياً هل أصبحت تطلب مبالغ مادية كبيرة جداً؟ تابعوا الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في اللقاء الذي أجرته "سيدتي" مع النجمة منة شلبي في العدد 1834 من مجلة "سيدتي" الصادر اليوم في الأسواق

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