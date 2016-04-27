بالصور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح مدرجات تعليمية بكلية التمريض

افتتح اليوم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، مدرجات كلية التمريض بالمجمع الطبى، رافقه الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إقبال الشافعى عميد كلية التمريض ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على إعطاء خدمة تعليمية مميزة ولاستيعاب الأعداد المتزايدة لطلاب الكلية وتلبية للمتطلبات التعليمية والبحثية والخطط الدراسية بالكلية.

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