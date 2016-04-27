ملك البحرين يستقبل الأمين العام للجامعة العربية

استقبل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء بمقر إقامته الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي .

وقال الدكتور نبيل العربي في تصريح مقتضب للصحفيين إن “اللقاء تناول عددا من الموضوعات تتعلق بالوضع العربي الراهن وضرورة التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة”.

وأضاف العربي أن اللقاء تطرق أيضا إلى موضوع القوة العربية المشتركة وأهمية أن تكون هناك اتصالات مستمرة بشأن القضايا المطروحة على الساحة العربية.

حضر اللقاء وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة .