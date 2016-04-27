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بالصور.. العثور على حمير مسلوخة بترعة الخندق فى البحيرة

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بالصور.. العثور على حمير مسلوخة بترعة الخندق فى البحيرة بالصور.. العثور على حمير مسلوخة بترعة الخندق فى البحيرة
سادت قبل قليل حالة من الفزع، على أهالى مدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة عقب العثور على عدد من الحمير مسلوخة على حافة ترعة الخندق، بين قريتى كفر مساعد وقرية شبرا النونة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وتم تشكيل لجنة من الطب البيطرى، والصحة، وجار نقل الحمير المسلوخة للمدفن الصحى بمنطقة حوش عيسى، كما كثفت مباحث حملاتها على الأسواق ومحال الجزارة.

الحمير المسلوخة (1)

الحمير المسلوخة (2)

الحمير المسلوخة (3)


>ضبط 6500 كيلو سردين غير صالح للاستهلاك قبل بيعه فى شم النسيم بالبحيرة
>

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مصر 365

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