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عمرو عبد الجليل يكشف أسرار الحرب ضد فيلمه “فص ملح وداخ”…الجمعة المقبلة

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عمرو عبد الجليل يكشف أسرار الحرب ضد فيلمه “فص ملح وداخ”…الجمعة المقبلة عمرو عبد الجليل يكشف أسرار الحرب ضد فيلمه “فص ملح وداخ”…الجمعة المقبلة

يكشف الفنان  عمرو عبد عبد الجليل  تفاصيل ما أسماه بالحرب الخفيه ضد فيلمه المعروض حاليا  “فص ملح و داخ”،وذلك خلال حواره مع الإعلامية سمر يُسري فى برنامجها “ليلة سمر”،فى الثامنة مساء الجمعه المقبل 29 أبريل عبر شاشة “MBC 2″.

ويشارك في الحلقة  من أبطال أمجد عابد، ومي فخري، والمخرج تامر بسيوني، حيث كشف عبد الجليل كواليس الحرب الخفية التي يتعرض لها الفيلم بهدف إسقاطه من صناع أفلام منافسة.

من جهته عبر أمجد عابد عن سعادته بدوره في هذا الفيلم خاصة وأنه ساهم في خروجه من عباءة “وديع”، وهي الشخصية التي اشتهر بها في إحدى الحملات الإعلانية، أما مي فخري فاعتبرت دورها في الفيلم بمثابة نقلة لها، خاصة وأنها اشتهرت كـ “موديل” أكثر من كونها ممثلة، وتحدث المخرج تامر بسيوني عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل وخاصة عمرو عبد الجليل، مؤكداً أنه قدم خلال الفيلم كوميديا هادفة.

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