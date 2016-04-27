أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حفل جوائز مانشستر يونايتد يزيد التكهنات حول قرب التعاقد مع مورينيو

Google+ Print
حفل جوائز مانشستر يونايتد يزيد التكهنات حول قرب التعاقد مع مورينيو حفل جوائز مانشستر يونايتد يزيد التكهنات حول قرب التعاقد مع مورينيو

بكر مانشستر يونايتد موعد حفله السنوي للإعلان عن أفضل لاعب في موسم 2015-2016، في خطوة تزيد التكهنات بقرب رحيل لويس فان جال عن منصب المدير الفني للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد سيعقد حفل أفضل لاعب في 2015-2016 يوم 2 مايو، أي قبل 4 مباريات من نهاية موسم الفريق.

في المعتاد يعقد يونايتد حفله بعد نهاية الموسم أو بعد التتويج رسميا ببطولة. لهذا أشعل التبكير بموعد الحفل التكهنات.

فهذا الأمر يتزامن مع تقارير بأن فور نهاية الموسم سيعلن يونايتد رحيل فان جال والتعاقد مع جوزيه مورينيو.

وأكدت "مانشستر إيفينينج نيوز" أن يونايتد اتفق مع مورينيو على تولي مسؤولية الفريق خلفا لفان جال. لكن لم يتم توقيع العقود بين الطرفين بعد عكس تقارير صحيفة تايمز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل