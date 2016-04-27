حفل جوائز مانشستر يونايتد يزيد التكهنات حول قرب التعاقد مع مورينيو

بكر مانشستر يونايتد موعد حفله السنوي للإعلان عن أفضل لاعب في موسم 2015-2016، في خطوة تزيد التكهنات بقرب رحيل لويس فان جال عن منصب المدير الفني للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد سيعقد حفل أفضل لاعب في 2015-2016 يوم 2 مايو، أي قبل 4 مباريات من نهاية موسم الفريق.

في المعتاد يعقد يونايتد حفله بعد نهاية الموسم أو بعد التتويج رسميا ببطولة. لهذا أشعل التبكير بموعد الحفل التكهنات.

فهذا الأمر يتزامن مع تقارير بأن فور نهاية الموسم سيعلن يونايتد رحيل فان جال والتعاقد مع جوزيه مورينيو.

وأكدت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن يونايتد اتفق مع مورينيو على تولي مسؤولية الفريق خلفا لفان جال. لكن لم يتم توقيع العقود بين الطرفين بعد عكس تقارير صحيفة تايمز.