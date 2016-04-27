ما هو اللون الجديد لكل مستحضرات التجميل؟
الأربعاء 27-04-2016 14:20
طغى اللون البنفسجي على إصدارات مستحضرات التجميل لفصل الصيف.
اخترنا لك أحدث المنتجات التي تحتاجين إليها، من مرطب الشفاه، بودرة الوجه، طلاء الأظافر، أحمر الشفاه وغيرها.
تابعي الموضوع في هذا العدد من مجلة " سيدتي" واكتشفي طريقة استخدام كل هذه المستحضرات.
مستحضرات التجميل :
طلاء أظافر " لو فرني روج كوكو" Le Vernis Rouge Coco من شانيل Chanel
ظلال عيون " ماغنيتيك كولور شادو ديو " Magnetic Color Shadow Duo من غوتشي Gucci
ملمع الشفاه " غلوس ديور سفير" GlossDiorospherمن ديور Dior
أحمر شفاه " بارك ليبستيك" Park Lipstick من ماك Mac
مرطب الشفاه " انستانت لايت ناتورول ليب بيرفيكت" Instant Light Natural Lip Perfector من كلارنس Clarins
بودرة الوجه " فيس باليت كوليكتر جيبسي أوبال" Face Palette Collector Gypsy Opale من ايف سان لوران بوتيه Yves Saint Laurent Beaute