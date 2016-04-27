ما هو اللون الجديد لكل مستحضرات التجميل؟

طغى اللون البنفسجي على إصدارات مستحضرات التجميل لفصل الصيف.

اخترنا لك أحدث المنتجات التي تحتاجين إليها، من مرطب الشفاه، بودرة الوجه، طلاء الأظافر، أحمر الشفاه وغيرها.

تابعي الموضوع في هذا العدد من مجلة " سيدتي" واكتشفي طريقة استخدام كل هذه المستحضرات.

مستحضرات التجميل :

طلاء أظافر " لو فرني روج كوكو" Le Vernis Rouge Coco من شانيل Chanel

ظلال عيون " ماغنيتيك كولور شادو ديو " Magnetic Color Shadow Duo من غوتشي Gucci

ملمع الشفاه " غلوس ديور سفير" GlossDiorospherمن ديور Dior

أحمر شفاه " بارك ليبستيك" Park Lipstick من ماك Mac

مرطب الشفاه " انستانت لايت ناتورول ليب بيرفيكت" Instant Light Natural Lip Perfector من كلارنس Clarins

بودرة الوجه " فيس باليت كوليكتر جيبسي أوبال" Face Palette Collector Gypsy Opale من ايف سان لوران بوتيه Yves Saint Laurent Beaute