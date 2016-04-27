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ما هو اللون الجديد لكل مستحضرات التجميل؟

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الأربعاء 27-04-2016 14:20

طغى اللون البنفسجي على إصدارات مستحضرات التجميل لفصل الصيف.

اخترنا لك أحدث المنتجات التي تحتاجين إليها، من مرطب الشفاه، بودرة الوجه، طلاء الأظافر، أحمر الشفاه وغيرها.

تابعي الموضوع في هذا العدد من مجلة " سيدتي" واكتشفي طريقة استخدام كل هذه المستحضرات.

مستحضرات التجميل : 

طلاء أظافر " لو فرني روج كوكو" Le Vernis Rouge Coco من شانيل  Chanel

ظلال " ماغنيتيك كولور شادو ديو " Magnetic Color Shadow Duo من غوتشي  Gucci

ملمع الشفاه " غلوس ديور سفير" GlossDiorospherمن ديور Dior 

أحمر شفاه " بارك ليبستيك" Park Lipstick من ماك Mac 

مرطب الشفاه " انستانت لايت ناتورول ليب بيرفيكت" Instant Light Natural Lip Perfector من كلارنس  Clarins

بودرة الوجه " فيس باليت كوليكتر جيبسي أوبال" Face Palette Collector Gypsy Opale من ايف سان لوران بوتيه  Yves Saint Laurent Beaute

 

 

 

 

 

 

 

 

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