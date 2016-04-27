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عطور جديدة مناسبة للطقس الحار

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الأربعاء 27-04-2016 15:07

يعتبر العطر كالملابس، عليك تغييره مع بداية كل فصل. وبما أنك الآن تحتاجين إلى شراء عطر جديد، جمعنا لك أحدث العطور المناسبة للطقس الحار. جرّبيها واختاري ما تجدينه يعكس شخصيتك:


" أي ليلا أي داي" A Lilac A Day: تعدّ الزنابق من أفضل الروائح المنعشة للطقس الحار. هذا العطر يمنحك شعوراً منعشاً كأنك في حقل مليء بالأزهار.


"سولي بلان" Soleil Blanc من "توم فورد" Tom Ford: مزيج من البرغموت المنعش والياسمين الدسم ومسك الروم، وحليب جوز الهند الاستوائي الذي يعتبر الأفضل لمحبات البحر والجلوس على الشاطئ تحت أشعة الشمس.

" سوبر سيدر" SUPER CEDAR من "بيريدو" Byredo: إذا كنت من اللواتي لا يحبّذن العطور القائمة على الأزهار، قد يكون هذا العطر هو خيارك الأنسب.

" فلاور بومب" Flower And Bomb من "فيكتور أند رولف" Viktor & Rolf : هذا العطر هو مزيج من الحمضيات والتوابل الغريبة، والقليل من الشاي الأخضر من أجل الحصول على رائحة مغرية.

" أو دو بارفان بودريه" Eau De Parfum Poudree من "نارسيسو" Narciso: مزيج من الياسمين والورود يحوّل هذا العطر إلى رائحة أنثوية ومثيرة.

" أو دو لاكوست"Eau De Lacoste من "لاكوست" Lacoste: يمثل هذا العطر روح الحرية بفضل الروائح المنعشة من الزهور الطبيعية.

" جادور" J’ADORE من "ديور" Dior لمحبات روائح الفواكه، ولا سيما البرتقال.

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سيدتي