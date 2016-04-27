عطور جديدة مناسبة للطقس الحار

يعتبر العطر كالملابس، عليك تغييره مع بداية كل فصل. وبما أنك الآن تحتاجين إلى شراء عطر جديد، جمعنا لك أحدث العطور المناسبة للطقس الحار. جرّبيها واختاري ما تجدينه يعكس شخصيتك:



" أي ليلا أي داي" A Lilac A Day: تعدّ الزنابق من أفضل الروائح المنعشة للطقس الحار. هذا العطر يمنحك شعوراً منعشاً كأنك في حقل مليء بالأزهار.



"سولي بلان" Soleil Blanc من "توم فورد" Tom Ford: مزيج من البرغموت المنعش والياسمين الدسم ومسك الروم، وحليب جوز الهند الاستوائي الذي يعتبر الأفضل لمحبات البحر والجلوس على الشاطئ تحت أشعة الشمس.

" سوبر سيدر" SUPER CEDAR من "بيريدو" Byredo: إذا كنت من اللواتي لا يحبّذن العطور القائمة على الأزهار، قد يكون هذا العطر هو خيارك الأنسب.

" فلاور بومب" Flower And Bomb من "فيكتور أند رولف" Viktor & Rolf : هذا العطر هو مزيج من الحمضيات والتوابل الغريبة، والقليل من الشاي الأخضر من أجل الحصول على رائحة مغرية.

" أو دو بارفان بودريه" Eau De Parfum Poudree من "نارسيسو" Narciso: مزيج من الياسمين والورود يحوّل هذا العطر إلى رائحة أنثوية ومثيرة.

" أو دو لاكوست"Eau De Lacoste من "لاكوست" Lacoste: يمثل هذا العطر روح الحرية بفضل الروائح المنعشة من الزهور الطبيعية.

" جادور" J’ADORE من "ديور" Dior لمحبات روائح الفواكه، ولا سيما البرتقال.