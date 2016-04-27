الأطباء يحذرون من حلاقة الوجه !

انتشرت صيحة حلاقة الوجه للنساء على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأت الفيديوهات تتكاثر حول فوائد حلاقة الوجه للتخلص من الشعر نهائياً والحفاظ على شباب البشرة.

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نظراً لخطورة هذا الموضوع، استشرنا الدكتور روي مطران، اختصاصي الأمراض الجلدية، ورئيس قسم الجلد والتجميل في مستشفى جبل لبنان، الذي حذر كل النساء من مخاطر استخدام الشفرة على الوجه، إذ أنها بالطبع ستحوّل الوبرة إلى شعرة وتكثف نموها.

وبدوره، أكد الدكتور باتريك صنيفر، اختصاصي جراحة أنف، أذن وحنجرة، وتجميل الوجه، أن هذه الطريقة مؤذية جداً وتؤدي إلى مشاكل في البشرة التي تعتبر حساسة ورقيقة عند المرأة أكثر من عند الرجل. وهناك طرق مهنية متخصصة وصحية أكثر للحفاظ على شباب البشرة ومنع ظهور التجاعيد مثل حقن الإبر والميسوتيرابي.

انتبهي سيدتي ولا تطبقي كل ما تشاهدينه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل استشارة الخبراء.