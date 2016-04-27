بالصور..إعادة انتخاب رئيس وزراء حكومة التبت فى المنفى

>أعيد انتخاب لوبسبانح سانغاى رئيسا لوزراء حكومة التبت فى المنفى فى تصويت أجرى الشهر الماضى، وأعلن مسؤولو الإنتخابات التبتيين نتائج التصويت اليوم الأربعاء من مدينة دارمسالا الواقعة شمال الهند والتى تعد مقر حكومة التبت فى المنفى.

وفاز سانغاى على منافسه الوحيد، بينبا تسيرنغ، بحصوله على 58% من أصوات الناخبين الذى بلغ عددهم 58740 شخصا، وهذه هى ثانى انتخابات منذ تنحى الدالاى لاما كرئيس لوزراء حكومة المنفى عام 2011 ليركز على دوره كزعيم روحى للتبتيين.

وقال سانغاى ان حكومته ستواصل كفاحها من أجل الحريات الأساسية والحكم الذاتى الحقيقى لسكان التبت الذين يعيشون تحت الحكم الصينى فى الإقليم، والشهر الماضي، دعا سانغاى الصين إلى الإنخراط فى حوار حول الحكم الذاتى لشعبه، ولا تعترف الصين بحكومته.



>