مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء استهداف "جبهة النصرة " لمدينة حلب

استهدف تنظيم (جبهة النصرة) الأربعاء، برصاص القنص أهالى حيى المشارقة والسليمانية بمدينة حلب بسوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة الشرطة قوله "إن مسلحين يتحصنون فى حيى بستان الباشا وبستان القصر أطلقوا رصاص قناصاتهم على أهالى حى المشارقة والسليمانية بمدينة حلب، ما تسبب فى مصرع شخصين وإصابة أخر بجروح.

وأشارت الوكالة إلى أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح- أمس- جراء استهداف لتنظيم "جبهة النصرة " على حى جمعية الزهراء بحلب.

من ناحية أخرى أدانت فرنسا الهجوم الذى وقع غرب حلب فى سوريا وأودى بحياة خمسة من "القبعات البيضاء"، وهم عمال إنقاذ تابعون لمنظمة للحماية المدنية تساعد ضحايا عمليات القصف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال- فى تصريح الأربعاء، أن بلاده تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السورى وتوجه التحية للقبعات البيضاء الذين يخاطرون بحياتهم لإغاثة السوريين.

وأكد نادال أن هذا الهجوم الجديد يؤكد الحاجة العاجلة لوقف الأعمال القتالية فى سوريا وللسماح بدخول المساعدات الانسانية دون عائق للمناطق المحاصرة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن أن الغارات الجوية الليلية- أول أمس- على منطقة تقع تحت سيطرة المعارضة غرب حلب أسفرت عن مقتل خمسة من عمال الإنقاذ.

وضربت الغارات الجوية مركزا للدفاع المدنى السورى والمعروف باسم القبعات البيضاء فى مدينة الاتارب الواقعة على بعد 25 كم غرب حلب.

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