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مقاتلون أكراد يستردون جثة جندى روسى من تنظيم "داعش" فى سوريا

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مقاتلون أكراد يستردون جثة جندى روسى من تنظيم "داعش" فى سوريا مقاتلون أكراد يستردون جثة جندى روسى من تنظيم "داعش" فى سوريا

> نجحت وحدات حماية الشعب الكردية فى استرداد جثة جندى روسى من تنظيم "داعش" كان قد قتل خلال معارك شهدتها مدينة تدمر فى وسط سوريا، الشهر الماضى، وفق ما أكد مصدر ميدانى لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر الميدانى رافضا الكشف عن هويته للوكالة "نجحت وحدات حماية الشعب الكردية فى استرداد جثة احد الجنود الروس الذين قتلوا فى معركة تدمر، من تنظيم داعش"، من دون اضافة المزيد من التفاصيل حول العملية.

وفى 24 مارس، أى بعد اسبوع على تمكن الجيش السورى بمؤازرة روسية من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة تدمر، أعلن مصدر عسكرى روسى مقتل ضابط من القوات الخاصة الروسية فى منطقة تدمر اثناء تحديده "الأهداف الارهابية للطائرات الروسية".

وأوضح المصدر حينها أن هذا الضابط كان قد اوفد "لتحديد أهم الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وإرسال الإحداثيات الدقيقة لضربات الطائرات الروسية" التى استهدفت تحركات ومواقع التنظيم الجهادى.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية فى 18 مارس قتل خمسة جنود روس خلال معارك قريبة من المدينة الأثرية فى تدمر، وأفاد موقع "اعماق" الإخباري، المرتبط بتنظيم الدولة ، وقتها أن من بين القتلى الروس مستشارا عسكريا.
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