الإذاعة العامة الإسرائيلية: حجاج الأقباط المصريون يعودون بعد عيد الفصح

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن أعدادا كبيرة من الحجاج الأقباط من مصر يواصلون زيارة أماكنهم المقدسة، حيث زاروا اليوم مدينة الناصرة ومنطقة طبريا ونهر الأردن.

وأضافت الإذاعة أن الحجاج المصريين لن يعودوا لمصر إلا بعد يوم الأحد القادم للاحتفال بعيد الفصح المجيد، كما يشارك الحجاج فى احتفالات سبت النور فى كنيسة القيامة السبت المقبل.

وكشف صبرى راغب أحد منظمى الرحلات لـ"اليوم السابع"، عن تفاصيل ترتيب الرحلات، مؤكدا أن شركات السياحة تحصل على خطابات موافقة من الكنائس، وتتم الرحلات بالتنسيق معها، حيث ترسل كل كنيسة الراغبين للسفر إلى شركة السياحة التى تتولى استخراج التأشيرات والحجز وتسهيل الإجراءات.

وقال راغب، إن أعداد المسافرين لم تزد هذا العام بعد زيارة البابا تواضروس للقدس، لافتًا إلى أن أعدادهم تقدر بـحوالى 7 آلاف مسافر، غالبيتهم من أقباط المهجر وكبار السن، والكاثوليك والبروتستانت الذين لا تمانع كنائسهم فى السفر كالكنيسة الأرثوذكسية.

بدء رحلات آلاف الأقباط للقدس.. 305 سافروا اليوم إلى تل أبيب.. منظم رحلات: حصلنا على خطابات من الكنائس.. ومعظم المسافرين من البروتستانت والكاثوليك..الحج يبدأ بزيارة قبر اليعازر..وتختتم بلحظة ظهور النور

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