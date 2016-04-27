إطلاق سراح مهندس صربى مخطوف فى ليبيا

> قالت وزارة الخارجية الصربية اليوم الأربعاء إن مهندسا صربيا اختطفه مجهولون فى ليبيا أطلق سراحه.

واختطف مهندس الصيانة ميروسلاف توميتش الذى يعمل فى شركة ألمانية يوم السبت أثناء سفره لتفقد حقل نفطى على مسافة نحو 1200 كيلومتر شرقى العاصمة طرابلس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية دون الخوض فى مزيد من التفاصيل "لدينا معلومات مؤكدة عن إطلاق سراحه. أُبلغنا أنه سيعود لمقر عمله غدا."، ونقل توميتش إلى منطقة لا تخضع لأى من الحكومتين المتناحرتين فى ليبيا.

وتسعى حكومة الوفاق الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة إلى إرساء سلطتها فى ليبيا حيث تتنافس حكومة أُعلنت من جانب واحد فى طرابلس مع حكومة أخرى فى شرق ليبيا وعدة جماعات مسلحة على السلطة ونصيب من الثورة النفطية للبلاد.

وسمح الاقتتال بين الجماعات المختلفة منذ الإطاحة بحكم معمر القذافى عام 2011 لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد ببدء عمليات فى ليبيا كما تجوب عصابات إجرامية أرجاء البلاد.

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