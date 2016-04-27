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بالفيديو..العاهل البحرينى يصل الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة

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بالفيديو..العاهل البحرينى يصل الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة بالفيديو..العاهل البحرينى يصل الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة
وصل، منذ قليل، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة.

وانتشرت، منذ قليل، قوات الأمن فى محيط الكاتدرائية، كما تم نشر الأقماع والحواجز الحديدية لتأمين زيارة ملك البحرين.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل الكاتدرائية (1)

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل الكاتدرائية (2)

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل الكاتدرائية (3)

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل الكاتدرائية (4)

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل الكاتدرائية (5)

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