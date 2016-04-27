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رفض طعن سناء سيف و22 آخرين وتأييد حبسهم عامين بـ"أحداث مسيرة الاتحادية"

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رفض طعن سناء سيف و22 آخرين وتأييد حبسهم عامين بـ"أحداث مسيرة الاتحادية" رفض طعن سناء سيف و22 آخرين وتأييد حبسهم عامين بـ"أحداث مسيرة الاتحادية"
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من سناء سيف و22 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم، وتأييد حبسهم عامين، ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسيرة الاتحادية".

يذكر أنه قد صدر للطاعنين قرارا بالعفو الرئاسى فى سبتمبر من العام الماضى.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجديدة، قد قضت بتخفيف حكم حبس المتهمين لعامين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والاشتراك فى تظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح مصر الجديدة التى قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة وتغريمهم مبلغ 10 الاف جنية.


>دفاع سناء سيف: تسلمنا الاستدعاء ونمثل اليوم للتحقيق فى"التحريض على التظاهر"
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مصر 365

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