بدء فاعليات المؤتمر الثالث لأمراض القلب بالقاهرة

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر الثالث لأمراض القلب بمشاركة 1000 أستاذ وسستشاري وطبيب في أمراض القلب من الجامعات المصرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بفندق فريمونت بالقاهرة.

وقال الدكتور صفوت الرفاعي رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش 20 بحث عن الجديد في أمراض القلب، وعوامل خطورة ضغط الدم على الشريان التاجي، كما يتضمن المؤتمر 5 ورش عمل منها ورشة عمل لتحديد عمر الشرايين ومدى الخطورة وقياس ضغط الدم .

وأضاف الرفاعي أن المؤتمر يتضمن ورشة عمل عن الأنسولين بإعتبار أن مرض السكر عامل أساسي في حدوث أمراض الشرايين وعضلة القلب، وورشة عمل عن الموجات فوق الصوتية للقلب، وورشة عمل للتغذية السليمة لمريض القلب بالإضافة لورشة عمل لتدريب شباب الأطباء على قسطرة القلب.

وأشار الرفاعي إلى أن المؤتمر سيمنح جائزة مالية لأفضل باحث وبحث تم تقديمه بالمؤتمر بالإضافة لتوزيع 10 أجهزة إلكترونية على المشاركين من خلال قرعة سحب.