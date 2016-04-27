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إقبال ضعيف على شراء كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي بالوادي الجديد‎

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22b108f7-e3fe-450c-96c5-99706c12df22شهدت مكاتب البريد بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إقبالاً ضعيفاً على سحب كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي  المرحلة الثانية بنظام التمويل العقاري التى طرحتها وزارة الإسكان، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين لسحب كراسات الشروط 243 متقدمًا لليوم الثالث على التوالى، على مستوى كافة مكاتب البريد بالمحافظة.

 وخلت المكاتب البريدية من أي مظاهر للتزاحم على سحب الكراسات، بحسب ما أكده عزت غبريال عياد، مدير عام منطقة البريد بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم طرح 5000 كراسة شروط على مستوى المحافظة بلونين الأزرق لمركزى الخارجة وباريس والأحمر لمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، ولم يتجاوز عدد المتقدمين حتى الان 250 شخص .

وأكد غبريال، أنه من المتوقع ان يرتفع العدد مع اقتراب موعد غلق باب التقديم حيث ارجع مدير منطقة البريد سبب عدم الإقبال على كراسات الشروط لعدم وجود أزمة فى الوحدات الإسكانية بعد تطبيق مشروع توسعة الوحدات الإسكانية بإضافة غرفتين لكل وحدة سكنية، مما تسبب فى انخفاض العقارات والوحدات السكنية بنظام اتحاد الملاك .

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