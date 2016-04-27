محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ المصاعد الكهربائية لكوبرى مشاة نفق الثلاثين

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء مصعدين كهربائيين على جانبى كوبرى المشاة العلوى فوق السكك الحديدية بمنطقة نفق الثلاثين بوسط المدينة، وبدء تنفيذ الهياكل المعدنية والأساسات الحديدية للمشروع ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المحدد له.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من الرائد أحمد على ممثل إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع نفق الثلاثينى، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان.

وأكد المحافظ أن المدة الزمنية المقررة للمشروع لن تتجاوز شهرين على الأكثر من بدء تجهيز الموقع وأنه من المنتظر أن يتم الافتتاح نهاية شهر يوليو القادم 2016، وتبلغ قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف جنيه.

وطالب المحافظ اثناء الزيارة بضرورة مضاعفة حجم الأعمال وتكثيف وتضافر كافة الجهود وسرعة الانتهاء من تركيب المصاعد الجديدة لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عبورهم للمنطقة مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالصيانة الدورية والمتابعة المستمرة للمشروع، مؤكدا على سرعة إخلاء الباعة الجائلين ورفع وإزالة كافة الإشغالات من محيط النفق وموقع المصاعد وعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى.

بالصور..محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع الصرف المغطى فى قرية المحسمة