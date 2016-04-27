صرف 2.6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 3595 عاملا بـ «يونيراب» للغزل

وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، على صرف مليونين و699 ألفا و405 جنيهات، من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لـ 3595 عاملا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج “يونيراب” بالإسكندرية، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

وأصدر سعفان، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، توجيهاته لمدير مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، ببدء الصرف فورا بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، موضحا أنه بصرف الدفعة السادسة يكون إجمالي مبلغ الدفعات التي تم صرفها للعاملين بالشركة حتى الآن 14 مليونا و819 ألفا و395 جنيها.

وقال الوزير، إن صرف هذه الدفعة جاء لتعثر هذه الشركة في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، ولاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة، وذلك من صندوق إعانات الطواريء بالوزارة الذي تم تأسيسه بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.