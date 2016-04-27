اتقضاء دعوى ضد كريم السبكى لتحريره شيكا بدون رصيد بعد سداد المبلغ والتصالح

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بانقضاء الدعوى المقامة ضد المنتج السينمائى كريم السبكى، فى اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، بالتصالح، وذلك بعدما سدد قيمة المبلغ المستحق عليه.

يذكر أن المحامى محمد عبد الحميد خليل، الممثل القانونى لشركة "مميز مصر" للدعاية والإعلان، تقدم ببلاغ يحمل الرقم 4386 جنح الدقى لسنة 2016، جاء فيه أن المنتج السينمائى كريم أحمد حنفى متولى السبكى، حرر شيكا لصالح الشركة بمبلغ قدره 115 ألفا و943 جنيها وتبين أنه بدون رصيد.

- محاكمة المنتج كريم السبكى اليوم فى اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد

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