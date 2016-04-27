مقتل 27 جنديا يمنيا منذ بدء العملية ضد تنظيم القاعدة فى الجنوب

>قتل 27 جنديا يمنيا منذ بدء القوات الحكومية وقوات سعودية وإماراتية، عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة فى جنوب اليمن مكنتها من استعادة مناطق أبرزها مدينة المكلا، بحسب ما أفادت مصادر يمنية الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن 27 جنديا يمنيا قتلوا وجرح 63 منذ انطلاق العملية الأحد، وبين الضحايا اربعة قتلى وثلاثة جرحى سقطوا مساء الثلاثاء اثناء تفكيك ألغام مزروقة قرب المكلا، مركز محافظة حضرموت، والتى سيطر عليها التنظيم فى أبريل 2015.

واستعادت القوات الحكومية المكلا الأحد بدعم من التحالف الذى تقوده الرياض منذ مارس 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، فى مواجهة الحوثيين والموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، وأعلن التحالف أن قوات خاصة سعودية وإماراتية تشارك فى هذه العملية التى تدعمها ايضا مقاتلاته بالضربات الجوية، وهى المرة الأولى يعلن التحالف مشاركة قوات برية منه فى معارك ضد الجهاديين فى اليمن.

وأفاد الجهاديون من النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية اليمنية، لتعزيز نفوذهم فى مناطق عدة من جنوب البلاد، إلى ذلك، افادت مصادر أمنية الأربعاء أن طائرة أميركية من دون طيار استهدفت الثلاثاء سيارة تعود لمسؤول مالى محلى فى تنظيم القاعدة هو على الشناع، قرب مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وأشارت المصادر إلى أن الشناع لم يكن فى سيارته لحظة الغارة التى ادت إلى مقتل سائقه.

وتقع أبين إلى جوار محافظة حضرموت، وتشهد ايضا نفوذا للقاعدة.

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