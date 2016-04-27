الجامعة العربية تناشد الأطراف المعنية دعم جهود دى ميستورا بشأن سوريا

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى جميع الأطراف السورية المعنية، وكذلك الدول الإقليمية والدولية الراعية لمسار مفاوضات جنيف بذل كل ما بوسعها من جهود لتوفير الدعم لستيفان دى ميستورا مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا لمساعدته على تذليل ما يعترض مسارها من عقبات.

وأعرب الدكتور العربى، فى بيان له الأربعاء، عن القلق البالغ من المخاطر الناجمة عن تصعيد العمليات العسكرية التى تشهدها مدينة حلب، وريفها، وغيرها من الأحياء، والمدن السورية، مؤكدا أهمية بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة، ووقف الأعمال العدائية، والاستمرار فى أعمال الإغاثة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، والمحاصرة، وفقاً لما تم إقراره من آليات عمل، ومتابعة فى اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذى انعقد بتاريخ 11 فبراير الماضى فى ميونيخ، والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن فى هذا الشأن.

وأكد العربى على موقف جامعة الدول العربية الداعم لمسار الحل التفاوضى السلمى للأزمة السورية باعتباره المدخل الوحيد المتاح لوقف نزيف الدماء، والدمار فى سوريا وإنجاز عملية الانتقال السياسى وفقاً لما نص عليه بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

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